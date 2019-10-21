Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru

Elazığ Süper Amatör Liginde görev yapan Vanlı antrenör Oktay Belli'nin takımı Birevim Kovancılar Spor, ligin ilk deplasman maçında rakibi Abdullah Paşa Sporu gol yağmuruna tuttu.

21.10.2019 11:59
Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru

Elazığ Süper Amatör Liginde görev yapan Vanlı antrenör Oktay Belli'nin takımı Birevim Kovancılar Spor, ligin ilk deplasman maçında rakibi Abdullah Paşa Sporu gol yağmuruna tuttu.


14-0 gibi bir skorla kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı Oktay Belli, "Amacımız Birevim Kovancılar Sporu seyir zevki yüksek, mücadele azmi 90 dakika olan bir takım olgusuyla sahaya sürmektir. Böyle farklı skorlar alsak da kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Aksine daha disiplinli daha ciddi müsabakalara hazırlanacağız. Farklı galibiyetten dolayı sporcularımı kutluyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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