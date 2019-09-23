23.09.2019 15:59

Vanlı annelerden Diyarbakır'daki annelere destek

VAN - Van'da bir grup kadın, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kent meydanında aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de olduğu bir grup kadın, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler için bir basın açıklaması yaptı. Şehit Gazi Eğitim Birlik-Sen Van İl Başkanı Hakan Basuk'un da katıldığı açıklamada, kadınlar adına basın metnini okuyan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Leyla Tanrıtanır, evlat nöbeti tutan ve sayıları her geçen gün artan anneler, babalar ve ailelere destek için toplandıklarını ifade ederek, "Yüreği yanmış, cesur, kararlı ve kahraman annelerin attıkları adım önemlidir. Çocukları için nöbet tutan ve yıllardır evlat hasreti çeken ailelerimiz, annelerimiz; toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği dinamitleyen terör örgütü PKK ve iş birlikçilerinin kirli düzenlerini bozmak için tarihi bir duruş sergilemektedir. Teröre karşı bu dik duruş, her geçen gün çığ gibi büyüyerek destek görmektedir" dedi.

Ailelerin, eline silah tutuşturulan çocuklarının; askerine, polisine, vatanına, kardeşine silah sıkacak ölüm makinesine dönüştürüleceği endişesi taşıdığını vurgulayan Tanrıtanır, "Evlat nöbeti tutan ailelerimiz biliyorlar ki kimi siyasetçilerin çocukları en güzel okullarda okurken, en güzel yerlerde tatil yaparken, kendi çocukları dağda, taşta, sefalet ve korku içinde yaşamak zorunda kalıyor. Terör örgütü, çocukları için korkusuzca bekleyen ve teröre karşı haykıran kahraman, cesur ailelerin seslerini kısmak için çabalıyor. Ancak kararlı ve cesur ailelerimizi, annelerimizi susturamayacaklar. Şundan hiç şüphemiz yok, annelerimizin yüreğindeki ateş, terörü bitirecek. Biz çocukların yerlerinin ailelerinin yanı olduğunu, bölücü terör örgütünün kirli emellerine teslim edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Diyarbakır'daki annelere sonsuz destek için alanlardayız. Annelerimizin, ailelerimizin sesini duyacağız ve herkese duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Kandırılarak dağa giden gençlere de seslenen Tanrıtanır, "Gelin devletinize sığının. Aramıza nifak sokmaya çalışan, gençliğinizi elinizden alan, ailenizden, yurdunuzdan sizi koparan PKK terör örgütü ve uzantılarının maşası olmayın. Annelerinizin ve ailenizin yüreğindeki ateşi söndürün" diye konuştu.

Kaynak: İHA