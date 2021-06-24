Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
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Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Yaşam

- Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu Van'da 6 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şilan Dayan'ın güvenlik güçlerine teslim olması ailede sevinç oluşturdu.

- Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

VAN - Van'da 6 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şilan Dayan'ın güvenlik güçlerine teslim olması ailede sevinç oluşturdu.

Van'da kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 36 aileden biri olan Atiye Dayan'ın evlat mücadelesi sonuç verdi. Dün itibariyle kızının güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrenen anne Atiye Dayan, evini Türk bayraklarıyla süsledi. Atiye Dayan'ın sevinç haberini alana aileler de ellerinde Türk bayraklarıyla Dayan'ın ziyaret ederek sevincine ortak oldular.

Kızının güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı yaşadığı sevinci paylaşan Anne Atiye Dayan, "Şu anda sevinçten, heyecandan şoktayım. 7 yıl sonra evladıma kavuşacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Onları güvenlik güçlerinin gücüyle kurtuldu. Emniyetten telefon geldi. Kızın gelip teslim oldu dediler. Şu an şoktayım. Elim ayağım titriyor. Devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Ailelere teşekkür ediyorum. Minnettarım. Ailelere desteğim sonuna kadar devam edecek. Kızıma kavuştum diye vazgeçecek değilim. Sonuna kadar arkadaşlarımla onların evlatlarına kavuşmasına kadar eyleme devam edeceğiz. PKK'ya karşı bir kez daha kazandık. İlk günden bu yada her zaman söylüyoruz. Devletimizin gücüyle zafer bizimdir, biz kazanacağız ve bütün evlatlarımızı alacağız" dedi.

Anne Dayan'ın mutluluğuna ortak olmak için ziyarete gelen Nazlı Sancar ise "Çok mutluyum, sevinçliyim, evladım gelmiş gibi mutlu oldum. Devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. 27 evladımızı onların pençesinden kurtardık, kalanları da kurtaracağız. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Büyük bir reisimiz, güçlü bir bakanımız var. Onların gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Dün güvenlik güçlerinden haber geldiğinde Atiye arkadaşımın yanındaydım. O an haberi alınca bayıldı. Bundan sonra da yanında olacağım. Onun sevincini paylaşıyorum. Her çocuk bir fidan. Onları bizden alıp götürdüler. Evlatlarımızın tamamını alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Atiye Dayan ile birlikte ellerine kına yaktığını aktaran Sancar, "Bizim kaderimiz bir. Kızımız geldiği için ellerimize kına yaktık. Ne zaman bir çocuk gelse ellerimize kına yakacağız. Zalimlerin elinden evladımızı, canımızı ciğerimizi kazandık. Çok duyguluyuz" diye konuştu.

Açıklamalarında kızı Şeyma'ya da seslenen Sancar, "Şeyma kızım, anneni görüyorsan, beni duyuyorsan, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Gelin annelerimizin, babalarınızın kucağına gelin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Gelin o zalimlerin elinden kurtulun. Sizi orada kandırıyorlar. Bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Ben yüreği yanan PKK'ya karşı 10 yıldır savaşan bir anneyim. Evladımın peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Gelin devlet güçlerimize teslim olun. Bu bayrağın altında doğdunuz, bu bayrağın altında ölün" dedi.

Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz

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