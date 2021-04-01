Vanlı anneler evlatlarını istiyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 22 olan aileler, HDP il binasına yürüyerek evlatlarını istedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 22 olan aileler, HDP il binasına yürüyerek evlatlarını istedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de 6. haftasında HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 22 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Annelerin sesini müzik çalarak bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

PKK tarafından 6 yıl önce kaçırılan Kenan Yağmur'un babası Fevzi Yağmur, "6 haftadır burada toplanıyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. 6 yıl önce benim çocuğum HDP tarafından kandırılarak dağa çıkarıldı. 6 yıldır çocuğumuz sağ mı, ölümü haberini bile alamadık. Çocuğumuzu PKK ve HDP'den geri alana kadar bu eyleme devam edeceğiz. Benim çocuğum gelirse bu defa gelmeyen çocuklarımız için mücadeleye devam ederim. HDP tarafından çocuğum dağa götürüldü. Allah onlara kabul etmesin. Bunlar vatan haini, vatanımıza hainlik yapıyorlar. 'Kürt hakkı' diyerek çocuklarımızı kandırıp götürüp ateşe attılar. Sonuna kadar bu eyleme devam edeceğiz. Sonuna kadar oğlum Kenan Yağmur'u bekliyorum" dedi.

PKK tarafından kaçırılan oğlu Kenan'a seslenen baba Yağmur, "Oğlum sen beni duyuyorsan, görüyorsan gel Türkiye Cumhuriyetine teslim ol. Oğlum orada huzur yok, sen orada ne bekliyorsun. Ne anne var, ne baba var. Türkiye Cumhuriyeti evladısın. Hiç mi anne, baba hatırlamıyorsunuz. 6 yıldır senin merakınla ve özleminle bekliyoruz oğlum. Yeter bırak gel seni bekliyoruz" diye konuştu.

Dağa kaçırılan tüm çocuklar için eylemlerin süreceğini söyleyen Mikail Erdinç'in annesi Geze Erdinç de, "Ben Van'da ikamet ediyorum, oğlum İstanbul'da Marmara Üniversitesinde okuyordu. Orada kendi bölümünü kazanarak avukat oldu. Orada HDP oğlumu kandırarak dağa çıkardı. Ben oğlumu bekliyorum, oğlum gel korkmayın. Senin arkanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Süleyman Soylu var. Devletimiz ve çok şükür bayrağımız var. Gel teslim ol korkma, inşallah gelir de teslim olursun. Hapis yok, mahkeme yok, yeter ki gel artık. Dağdaki HDP ve PKK tarafından kaçırılan tüm çocuklarımıza sesleniyorum. Gelin teslim olun" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı