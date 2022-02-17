Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, yıllardır evlat acısıyla yaşadığını anlattı.

Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"3 yıldır evlat mücadelemizi veriyoruz. Kararlıyım, boyun eğmiyorum. Geri adım atmayacağım. Doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu sen elektrik faturası için dünyayı ayağa kaldırdın. Burada 3 yıldır bu anneler, bebeler feryat ederken, gözyaşları dökerken sen neden gelip bu anne babaların acısına ortak olmadın. Ben buradan seni şiddetle kınıyorum. Ama yine de sizi bekliyorum, sadece size değil tüm siyasi partilere sesleniyorum. Hani hak hukuk derler ya işte o yok. Hak hukuk bu mudur? Tüm siyasetçiler sesimizi duyun, gelip acılarımıza ortak olun."

Kızına seslenen Sancar, "Şeyma, kızım, beni görüyor, duyuyorsan dön. Baban senin kahrından kansere yakalandı. Bir haftadır hastanede tedavisi yapılıyor. Seni görmek istiyor. 'Ölmeden Şeyma'mı göreyim.' diyor. Gel, devletimize teslim ol. HDP'den de PKK'dan da korkmuyorum." diye konuştu.

Baba Abdurrezzak Akan da oğlunun PKK tarafından 7 yıl önce üniversiteden kandırılıp kaçırıldığını dile getirdi.

Oğlunun öğretmen olmak istediğini aktaran Akan, "Oğlum, beni duyuyorsan gel, 7 yıldır ne yapıyorsun. Annen, kardeşlerin seni bekliyor. Onlar sizi kandırdı. Annen her gün ağlayarak, gözyaşı dökerek seni bekliyor. O gavurlara hizmet etmeyin, dönün evinize gelin." ifadelerini kullandı.

Van Terör Mağdurları Derneği Başkanı Turan Deniz ile dernek üyeleri de eylem yapan aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.