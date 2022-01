Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, yıllardır evlat acısıyla yaşadığını söyledi.

Sancar, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"3 yıldır evlat mücadelemizi veriyoruz. Kararlıyım, boyun eğmiyorum. Geri adım atmayacağım. Doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz. HDP, PKK bizi görüyor ama duymamazlıktan geliyor. Onların tüm kirli çamaşırları artık ortaya çıkmıştır. Bir milletvekili gidip dağda teröristlerle fotoğraf çekiyor. Biz 3 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz da neden HDP milletvekilleri gelip bu derdimizi görmüyor. Her gün evladımın acısıyla yatıp kalkıyorum. Şeyma, kızım, beni görüyor, duyuyorsan dön. Baban senin kahrından kansere yakalandı. Bir haftadır hastanede tedavisi yapılıyor. Seni görmek istiyor. 'Ölmeden Şeyma'mı göreyim.' diyor. Gel, devletimize teslim ol. HDP'den de PKK'dan da korkmuyorum."

Terör Mağdurları Derneğinden annelere destek

Van Terör Mağdurları Derneği İl Başkanı Turan Deniz ile dernek üyeleri, eylem yapan ailelere ziyarette bulunarak destek verdi.

Millet, vatan ve bayrak için eğilmeyen, dik duran annelerin her zaman yanında olacaklarını belirten Deniz, "Annelerle Diyarbakır'da bir destan yazdık. Burada da hep beraber birlik beraberlik içinde vatanımız, namusumuz, annelerimiz, kardeşlerimiz için mücadele edelim. Her zaman annelerimizin yanında olacağız. Şu an HDP binasındaki zalimler sesimiz duyulmasın diye müziğin sesini sonuna kadar açıyor. Bu sesin dindirilmesini istiyoruz." dedi.