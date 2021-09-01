VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR
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VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'da, alacak meselesi yüzünden bir kişinin yaralanmasıyla aralarında kan davası başlayan Mamhuran Aşireti'ne mensup Gezer ailesi ile Şerefan Aşireti'ne mensup Bayram ailesinin husumeti, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, aşiret liderlerinin devreye girmesiyle barışla sona erdi.

VAN'da, alacak meselesi yüzünden bir kişinin yaralanmasıyla aralarında kan davası başlayan Mamhuran Aşireti'ne mensup Gezer ailesi ile Şerefan Aşireti'ne mensup Bayram ailesinin husumeti, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde, aşiret liderlerinin devreye girmesiyle barışla sona erdi. Şerefan Aşireti Lideri İskender Ertuş ve Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur, aileler adına tokalaşıp barıştı.

Van'da yaşayan Mamhuran Aşireti mensubu Gezer ve Şerefan Aşireti mensubu Bayram aileleri arasında bir süre önce alacak meselesi yüzünden kavga çıktı. Kent merkezindeki Kazım Karabekir Caddesi'nde taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, Gezer ailesinden bir kişi yaralandı. Aralarında kan davası başlayan iki ailenin barışması için aşiret liderleri devreye girdi. Şerefan Aşireti Lideri İskender Ertuş, Şerefan Aşireti'nin Mengılan kolunun ileri geleni Hecer Bayram ile Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur, ailelerle konuşup barışmalarını sağladı.

BARIŞ YEMEĞİ

Aşiretlere mensup kan davalı aileler için Tuşba ilçesindeki düğün salonunda yemekli barış töreni düzenlendi. Barış yemeğine her iki aşirete mensup yaklaşık bin kişi katıldı. Duaların okunduğu barış töreninde, aileler adına Şerefan Aşireti Lideri İskender Ertuş ile Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur el sıkışıp barıştı.

'DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞI SAĞLADIK'

'1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapılan törenin çok önemli olduğunu söyleyen Şerefan Aşireti Lideri İskender Ertuş, "İki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sıkıntı yaşandı. Yaralanma oldu, biz de 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bu aileleri barıştırdık. Bu barış, milletimize ve devletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mamhuran Aşireti Lideri Hüsnü Timur ise, "İki aile arasında alacak verecek yüzünden bir kişi yaralandı ve husumet oldu. Daha sonra İskender Bey, bana cevap gönderdi. Yaralanan benim aşiretime mensuptu. Bugün, 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bu iki ailemizin de böyle bir günde barışını sağladık, mutluyuz" diye konuştu.

VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR
VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR
VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR
VANLI AİLELER, DÜNYA BARIŞ GÜNÜ'NDE BARIŞTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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