Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmetcan Yiğit'in annesi Aysel Yiğit, AA muhabirine, 13 aydır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evladının özlemiyle yaşadığını belirten Yiğit, "Mehmetcan oğlum neredesin? Her yerde seni arıyorum. Devlete güven. Ne olursun gel. Ben ve baban hastayız. Kardeşlerin seni özledi. Bizim için gel. Seni çok özledik. Onların elindesin. Biliyorum seni bu katiller götürdü. Onlara uyma, ne olursun gel." diye konuştu.

Eyleme katılan baba Tahsin Ertaş da 8 sene önce 21 yaşında dağa götürülen oğlu Yusuf için eyleme katıldığını belirtti.

Oğlunun Artvin'de üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Ertaş, "Oğlum için eyleme katılıyorum. Oğlumdan 8 senedir haber alamıyorum. Oğlum, senin yerin yanlıştır. Gel teslim ol. Evladıma kavuşana kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan