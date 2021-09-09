Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Mehmetcan Yiğit'in annesi Aysel Yiğit, AA muhabirine, 13 aydır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evladının özlemiyle yaşadığını belirten Yiğit, "Mehmetcan oğlum neredesin? Her yerde seni arıyorum. Devlete güven. Ne olursun gel. Ben ve baban hastayız. Kardeşlerin seni özledi. Bizim için gel. Seni çok özledik. Onların elindesin. Biliyorum seni bu katiller götürdü. Onlara uyma, ne olursun gel." diye konuştu.

Eyleme katılan baba Tahsin Ertaş da 8 sene önce 21 yaşında dağa götürülen oğlu Yusuf için eyleme katıldığını belirtti.

Oğlunun Artvin'de üniversitede okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan Ertaş, "Oğlum için eyleme katılıyorum. Oğlumdan 8 senedir haber alamıyorum. Oğlum, senin yerin yanlıştır. Gel teslim ol. Evladıma kavuşana kadar eylemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Aileler, HDP İl Başkanlığı önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist...
Son dakika haberi! MİT'in operasyonunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da Pençe-Şimşek Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/KCK'lı terörist...
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
PKK'nın sözde 'lojistik sorumlusu' sanığa tahliye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylemlerini sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 13:02:06. #1.14#

title