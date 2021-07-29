Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi'nde her hafta bir araya gelen 32 aile, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, 7 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

PKK'lı teröristlerce oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, şöyle konuştu:

"Oğlum İstanbul'da eşimle kalıyordu. Onu kandırdılar. Çok aradım, yerini öğrendim. Oğlumun peşinden tek başıma dağa gittim. Oğlumu bir daha vermediler. Daha küçüktü. Hiçbir şey bilmiyordu. Biz onları tanımıyor, bilmiyorduk. Bizim çektiklerimizi HDP nasıl ödeyecek. HDP, Türkiye'yi hak etmiyor. Çektiğimiz acıyı biz biliriz. Oğlumun intikamını onlardan alacağım."

Oğlundan teslim olmasını isteyen Mert, "Yetiş Mert, sana yalvarıyorum gel. Buraya senin için geliyorum. Seni istiyorum. Annenin gözyaşlarını görüyorsun, kardeşlerine dön. Devletine gel. Bu güzel devletinin bayrağı altında yaşa oğlum." dedi.

İbrahim Eregli ise 7 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Nevzat için eyleme katıldığını aktardı.

Oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Eregli, "Oğlum dağa kaçırıldığı günden bu yana eylemimi sürdürüyorum. Oğlum, gel devletimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Onların sonu yoktur. Bunların yakalarını ömür boyu bırakmayacağım." diye konuştu.

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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