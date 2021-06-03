Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde eylem yaptı.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Gülü Ereğli, öğretmen olmak isteyen oğlunun HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP'nin oğlunun hayallerini çaldığını vurgulayan acılı anne Gülü Ereğli, "Oğlumu HDP'den istiyoruz. Bunlar insanlardan ne istiyor? Benim oğlum okul okuyordu, öğretmen olmak istiyordu. Onlar vatan haini. Gel oğlum, devlete teslim ol. Devletimiz büyük bir devlet. Onlara uyma. Bütün annelere sesleniyorum, gelin siz de çocuklarınızı isteyin. Ermeni, Amerika, Rusya onlara destek veriyor. Bu vatanı bölmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

Anne Nazlı Sancar ise 2012'de kızının elleri bağlanarak zorla dağa kaçırıldığını belirtti.

HDP ve terör örgütü PKK'nın binlerce anneyi mağdur ettiğini ifade eden Sancar, şöyle konuştu:

"Ben yıllardır bu acıyı çekiyorum artık dayanacak gücüm kalmadı. Evlat acısının tarifi yoktur. Gecemiz, gündüzümüz bir olmuş her gece ağlayarak başımızı yastığa bırakıyoruz. Biz Allah'ın izniyle, devletin gücüyle evlatlarımızı geri alacağız. Kararlıyız, bir adım bile geri atmayacağız. 13 haftadır bu kararlılığımıza mücadelemize devam ediyoruz. Evlatlarımızı alana kadar buradayız. Her hafta çığ gibi büyüyoruz. Buradan tüm annelere sesleniyorum, gelin ve çocuklarınız için sessinizi yükseltin."

"Bu haklı davanın yanında olacağız"

Van Kültürü Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı Kaya Ortasaç ve dernek üyeleri de HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileleri ziyaret ederek, destek verdi.

Annelere Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye eden Ortasaç, gazetecilere, doğudaki kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin mağdur annelerinin yanında olacağını dile getirdi.

Özgürlüklerine ve duygularına kelepçe vurulan annelerin büyük mağduriyet yaşadığını aktaran Ortasaç, şunları kaydetti:

"Bizler bu annelerin nasıl bir acı yaşadığını hissedebiliyoruz. Bu haklı davalarının her zaman yanında olacağımızın sözünü veriyoruz. Herkesi bu direnişe destek vermeye davet ediyoruz. Annelerin yanında durmak bizim insanlık vazifemizdir. İnşallah bu çocuklar annelerinin seslerini duyar ve şer odaklarının oyununa gelmeden kurutulup gelirler."

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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