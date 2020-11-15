Vaniköy Camii nerde? Üsküdar Vaniköy Camii tarihi? Üsküdar Vaniköy Camii yangını son durum nasıl?
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Vaniköy Camii nerde? Üsküdar Vaniköy Camii tarihi? Üsküdar Vaniköy Camii yangını son durum nasıl?

15.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.11.2020 16:39
Vaniköy Camii nerde? Üsküdar Vaniköy Camii tarihi? Üsküdar Vaniköy Camii yangını son durum nasıl?

Vaniköy Camii bugün, 15 kasım tarihinde elim bir yangınla oldukça ciddi bir hasar gördü. Peki, Vaniköy Camii nerde? Vaniköy Camii tarihi? Üsküdar Vaniköy Camii yangını son durum nasıl?

Vaniköy Camii ÜSküdar halkı tarafından olduk sevilen ve ihtişamı ile dikkat çeken bir camiidir. Peki, Vaniköy Camii nerde? Vaniköy Camii tarihi? Üsküdar Vaniköy Camii yangını son durum nasıl?

VANİKÖY CAMİİ NEREDE?

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.

İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır.

VANİKÖY CAMİİ TARİHİ?

Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir.Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.

VANİKÖY CAMİİ YANGIN KONRTROL ALTINA ALINDI MI?

Yangın camiye büyük oranda hasar verse de yetkililer bir saat süren bir çalışma sonucuyangını kontrol altına aldılar.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 16:39:27. #1.15#
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