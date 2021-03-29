Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü lige sıkı hazırlanıyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) altıncı grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) altıncı grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, lige sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Vanspor başta olmak üzere birçok farklı takımlarda yıllarca top oynayan birçok Vanlı ismi kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı veren Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, lige hazırlanıyor. 04 Doğu Beyazıtspor hazırlık maçı öncesi bir kahvaltı salonunda gazetecilerle bir araya gelen kulüp yöneticileri, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Hazırlık maçı 2-2 bitti"

Sezonun ilk hazırlık maçını Van 75'nci yıl Futbol sahasında 04 Doğu Beyazıtspor ile yapan Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, karşılıklı atılan gollerle maçı 2-2 tamamladı. 17 Nisan'da başlayacak olan sezon öncesinde ilk hazırlık maçını oynayan kırmızı-siyahlılar, Teknik direktör Yavuz Oruç yönetiminde sahaya Baran, Vedat, Cihat, Aşir, Enes, Senar, Ali Kurt, Fatih Karael, Kemal, Recep Şipal ve Alican on biri ile çıktı. Ev sahipliğinin avantajı ile maça iyi başlayan Vangölü Sportif Faaliyetleri ilk yarıyı 30'ncu dakikada Cihat, 42'nci dakikada ise Vedat Kayhan'ın golleriyle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısına konuk takım ilk yarıya nazaran daha diri ve etkili başladı. Konuk takım 70 ve 80'nci dakikalarında peş peşe bulduğu gollerle skorda dengeyi sağladı. Maçın kalan bölümlerinde sonucu değiştirecek goller olmayınca maç karşılıklı gollerle 2-2 bitti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı