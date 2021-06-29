Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapılacak
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Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapılacak

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da ve bölgede en fazla gazeteci üye sayısı bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 12 Temmuz Pazartesi günü olağan genel kurulunu yapacak.

Van'da ve bölgede en fazla gazeteci üye sayısı bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 12 Temmuz Pazartesi günü olağan genel kurulunu yapacak. Mevcut yönetim kurulu yeniden aday olduklarını açıkladı.

1998 yılında Vangölü Havzası Gazeteciler Cemiyeti adıyla kurulan, bir yıl sonra ise isim değişikliğine giderek 'Vangölü Gazeteciler Cemiyeti' adını alan cemiyet, yaklaşık 23 yıllık bir geçmişe sahip. 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Taht Palace Hotel'de saat 11.00'de 10. olağan genel kurulunu yapacak olan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, yeni yönetimini seçecek. İlk genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açılış ve yoklama ile başlayacak olan genel kurul, divan heyetinin oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam edecek. Faaliyet ve denetim raporlarının okunması ve ibrasının ardından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi, akabinde dilek ve temennilerin ardından tamamlanmış olacak.

Mevcut Başkan Fatih Sevinç'in yönetim kurulunda; Abdulbaki Karaca, Ali İhsan Öztürk, Bişar Ulutaş, Cemal Aşan, Haşim Talay ve Şükrü Akyüz yer alıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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