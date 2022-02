VANFED Başkan Adayı Teymur: "Van ve İstanbul arası hizmet köprüsü oluşturacağız"

İSTANBUL (İHA) - Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Başkan Adayı Murat Teymur, yapacakları projelerle derneğin şeffaf, adaletli, istikrarlı bir kurumsal yapıya sahip olacağını belirtti.

VANFED Başkan Adayı Murat Teymur, 27 Şubat tarihinde yapılacak olan genel kurulun Van için bir dönüm noktası olacağını belirterek, bu minvalde güçlü bir yönetim ile aday olduklarını söyledi. Görevin kendilerine verilmesi halinde yapılacak projelerle özelde VANFED'in genelde ise Van'ın hak ettiği yere gelmesi için gereken tüm çalışmaların yapılacağını vurgulayan Teymur, "Yönetim olarak her siyasi partiye eşit mesafede olacak, hiçbir partinin asla arka bahçesi olamayacağız. Yönetim kadromuz asil, yedek ve denetim kurulu üyelerinden oluşacak, bölge başkanlarının tamamı eşit olacaktır. Tüm toplantılara yönetim kurulu olarak eksiksiz katılım sağlanacak, aktif bir çalışma ile güçlü bir Van, güçlü bir federasyon ve güçlü bir yönetim olacaktır. Van Dernekler Federasyonu binasının temeli üç yılda atılacak, Van ve İstanbul arası hizmet köprüsü oluşturulacak. Bunun yanında görevim süresince hiçbir siyasi partide yer almayacak, her siyasi partiye aynı mesafede duracağım. Siyasi partiler bize değil, biz siyasete yön vereceğiz" dedi.

Van Dernekler Federasyonu Başkanlığının her gün 08.30 ila 21.00 saatleri arasında hizmet verileceğini dile getiren Teymur, "VANFED içerisinde sekretaryamız ve çağrı merkezimiz olacaktır. Bir adet federasyona ait cenaze aracımız ve cenaze sahiplerini taşıyacak bir adet otobüsümüz olacaktır. Federasyon merkezimizde 2 personel çalışacak ve bu personeller kadrolu ve tüm sosyal haklara sahip olacaktır. Özetle federasyonumuz kurumsal bir kimliğe kavuşacaktır. Federasyonumuza bağlı olup da kiracı konumunda olan derneklerimiz, kendi dernek yerlerini satın aldığı taktirde maliyetinin yüzde 20'si federasyonumuzca destek amaçlı sağlanacaktır. Yönetimimizde her siyasi partinin komisyonu ile iş bulma ve geliştirme komisyonu kurulacaktır. Bütün Vanlı kardeşlerimizin eşit derecede hizmet göreceği ve 15 yıldır özlemle beklenilen federasyona güçlü bir yönetimle geliyoruz. Bunu da hazırladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri faaliyete geçireceğiz. Federasyonumuza gelen misafirlerimiz en iyi şekilde ağırlanacak ve her gün bir dernek başkanımız burada görev alacaktır. Şeffaf, adaletli, istikrarlı ve kurumsal bir yapıya kavuşacaksınız. Ben bu duygularla genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - VAN