VANESOB'dan sözde soykırım iddialarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VANESOB'dan sözde soykırım iddialarına tepki

VANESOB'dan sözde soykırım iddialarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD'den yapılan sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD'den yapılan sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi.

VANESOB'tan yapılan açıklamada, özellikle de Ortadoğu'da huzur bırakmayan Amerika Birleşik Devletlerinden (ABD) beklenen açıklamanın geldiği belirtilerek, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelemesi, son derece talihsiz bir açıklamadır. Ecdadımızın şanlı tarihinde Ermeni soykırımı diye bir olay yaşanmamıştır. 1800'lerin sonlarından itibaren Anadolu'da pek çok ayaklanma başlatıp kanlı saldırılar düzenleyen Ermeni komiteleri, 21 Temmuz 1905'te II. Abdülhamit'e karşı suikastın başarısız olduğunu biliyoruz. Ermenilerin 1915'te ayaklanması sonucu Anadolu'da binlerce insanımız katledilmiştir. Bunun en acı örneği şu anda bulunduğumuz yer olan Zeve Şehitliği'dir. Burada binlerce insanımız kurşuna dizilerek ve yakılarak katledildi. Bu acı gerçekler tarihin sayfalarındaki yerini korurken Afrika'dan köle getiren ve siyahilere vebalı muamelesi yapan ABD'yi, Rus destekli Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları görmeye davet ediyoruz. Yıllarca beraber yaşadığı Ermeniler ile ekmeğini, sofrasını ve insanlığını paylaşan insanımız, Ermeni komşuları tarafından akla gelmeyecek yöntem ve işkencelerle katledilmiştir. Sonuçta yaşanan bir soykırım değil, Rusların ve kışkırtmasıyla çıkan olaylar sonucunda yaşanan vahim olaylardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılma sürecinde Rus kışkırtmaları ile baş gösteren Ermeni ayaklanmaları bölgede, özelde de Van'da kaosa neden olmuştu. Van'da huzur ortamını sağlamak amacıyla 18 Mart 1907'de Van'a vali olarak gönderilen Ali Paşa, hem Ermenilerin hem de Van halkının gönlünü kazanmıştı. Buna rağmen Ermeni çeteleri tarafından şehit edilen Ali Paşa'yı unutmadık. Bölgede huzurun temini için çabalayan Tahir Paşa'yı unutmadık. Ruslara esir düşen Said Nursi'yi unutmadık. Yurtiçindeki katliamlar bir yana yurtdışındaki diplomatlarımızı şehit eden ASALA terör örgütünü unutmadık. İşte burada bir toplu mezardayız. Ermeni terörü sonucunda Zeve'nin yanı sıra Edremit'te de toplu mezarlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalmak istemeyen Vanlılar, göç etmek zorunda kalmıştır. Bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak arşivleri açmak ve tarih komisyonu kurmaya hazır olduğumuzu dünyaya ilen etmişken; ABD, Avrupa, Ermenistan ve Ermeni diasporası neden bunu görmezden gelmektedir? Tarihin yüz karası olan 1915 olaylarına soykırım diyenler, asıl bu utançlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Ermenilerin bölgemizde ve Van'da gerçekleştirdikleri katliamı görmezden gelenleri kınıyoruz" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz Burak Sergen
Spor Yılmaz Vural Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VANESOB'dan sözde soykırım iddialarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:51:48. #1.14#

title