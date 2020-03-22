VANESOB Başkanı Berge'den esnafa destek çağrısı Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs nedeniyle esnafın zor günler yaşadığını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele edilen bu süreçte resmi kurum ve kuruluşların esnaftan kira almaması gerekir" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs nedeniyle esnafın zor günler yaşadığını ifade ederek, "Korona virüsle mücadele edilen bu süreçte resmi kurum ve kuruluşların esnaftan kira almaması gerekir" dedi.

Çin'de çıkan ve dünyanın birçok yerinde can kaybına neden olan korona virüs, ekonomik sıkıntıları da beraber getirdi. Tüm ülkede olduğu gibi Van'da da korona virüs nedeniyle birçok işletme kapandı. Açık olan esnafı gezerek sıkıntılarını dinleyen VANESOB Başkanı İsa Berge, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde devletimiz ve hükümetimiz olağanüstü tedbirlerle milletimizin sağlığını koruma altına alıyor. Bu anlamda devletimize ve hükümetimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Dünya genelinde ortaya çıkan korona virüsün ülke ekonomisine büyük bir darbe vurduğunu dile getiren Berge, "Bütün dengeler bozuldu, ekonomik ve sosyal hayat durdu ve insanlar hayatlarını kurtarmanın derdine düştü. Ekonomik hayatın sürdürülebilir imkanının kalmaması en çok da esnaf ve sanatkarımıza büyük sıkıntı yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

"Resmi kurumlar kira almamalı"

Korona virüs nedeniyle esnafın siftah bile yapamadığını ifade eden Berge, "Devletimizden, hükümetimizden ve belediyemizden ricamız, kiracısı olan esnafımızdan virüs tehdidi geçene kadar kira alınmaması, hatta sosyal devlet anlayışı içerisinde imkanlar dahilinde esnafımıza katkı sunulmasıdır. Bu anlamda Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'den ricamız, Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında kiracı olan bütün esnaf ve sanatlarımıza destek vermesidir ve virüs tehdidi bitene kadar kira almamasıdır. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ahi Evran teşkilatından gelen, gelenek ve göreneklerine bağlı, halkımızın tüm değerlerini omuzlarında taşıyan, devletine vergisini veren ve milletine hizmet eden esnaf ve sanatkarımızı bu zor günlerinde yalnız bırakmayacaktır. Bu noktada Cumhurbaşkanımızın gereken katkıları sunacağına, esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililerimizden bu zorlu süreçte resmi kurumların esnaf ve sanatkarımızdan kira alınmamasını ve sosyal devlet anlayışını uygulamalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Van'ın önemli simgelerinden biri olan ve ticaret hacmi ile kente büyük katkı sunan Tarihi Peynirciler Çarşısı esnafının siftah yapmadan kepenk kapatma durumuna geldiğinin altını çizen Berge, "Esnafımız SGK, BAĞ-KUR primleri, kira, vergi, stopaj, muhasebe, elektrik, su, internet, banka kredileri ve devlete olan tüm resmi borçlarını ödeyemez duruma geldi. Aynı zamanda ailesini de geçindirmek zorunda olan esnafımızın hali içler acısı. Böyle bir vahim tablo ile karşı karşıyayız. Kan ağlayan esnafımıza çok acilen KOSGEB aracılığıyla 20 ile 50 bin TL arasında bir yıl sonra geri ödemeli ve uygun taksitlerle kredi desteği sunulmalıdır. Böylece esnaf ve sanatkarımız rahat bir nefes alacaktır" dedi.

İş yeri sahiplerine de seslenen Berge, "Korona virüs nedeniyle bütün esnaf ve sanatkarlarımızın işleri durmuştur. Bu nedenle iş yeri sahiplerinden ricamız, korona virüs tehdidi geçene kadar kira ödemelerinin alınmamasıdır. Eğer iş yeri sahibi o kira ile geçiniyorsa bu kez esnafımıza devlet kira desteği sunmalıdır. Ayrıca esnafımıza personel maaşları konusunda da devlet desteği verilmelidir. Bu anlamda ilimizde Aydın Perihan AVM sahiplerinin 2 ay, Destek Saygın İş Merkezi sahiplerinin ise 1 ay kira almama kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere yetkililer tarafından alınan kararlara halkın topyekun uyması gerektiğinin altını çizen Berge, "Halkımızdan belirlenen kriterler çerçevesinde hareket etmelerini rica ediyoruz. Başta kişisel bakım olmak üzere alınan tüm tedbirlere uyulması son derece önemlidir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi şimdi de devlet-millet el ele vererek bu zor günleri atlatacağız" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA