Vandalların kırdığı tepegöz güvenlik aynası yenilendi

Eskişehir'de vandallar tarafından kırılan tepegöz trafik güvenlik aynası yenilendi.

Eskişehir'de vandallar tarafından kırılan tepegöz trafik güvenlik aynası yenilendi.

Çankaya mahallesi Altay Caddesi üzerinde bulunan, araç dönüşlerinde emniyeti sağlama amacıyla koyulan tepegöz trafik güvenlik aynası, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaklaşık 2 hafta önce kırılmıştı. Sürücülere geniş görüş açısı sağlayan ve trafik güvenliğini sağlayan ayna Hisar Caddesi kesişim noktasında araç dönüşlerinde sürücülere yol gösteriyordu. Bölgedeki yol güvenliğini sağlayan tepegöz ayna, İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından yenilendi. Artık sürücüler bölgede daha güvenli bir şekilde dönüş yapabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı