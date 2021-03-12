Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı
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Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı

12.03.2021 14:33 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:47
Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı

Eskişehir'de, araçların dönüşünde emniyeti sağlayan için yol kenarına konulan tepegöz trafik güvenlik aynası vandallar tarafından kırıldı.

Eskişehir'de, araçların dönüşünde emniyeti sağlayan için yol kenarına konulan tepegöz trafik güvenlik aynası vandallar tarafından kırıldı.

Çankaya mahallesi Altay Caddesi üzerinde bulunan trafik güvenlik aynası kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı. Sürücülere geniş açıda görüş imkanı sağlayan tepegöz ayna, Hisar Caddesi ile kesişim noktasında araçla dönüşlerin güvenliğini sağlıyordu. Aynanın kırılması nedeniyle kavşağa gelen sürücüler farklı noktalardan gelen araçları göremiyor. Bölgede trafik güvenlik aynasının olmayışı adeta kazalara davetiye çıkartırken, sürücüler bu sorumsuzların bulunup cezalandırılması gerektiğini belirtiyorlar. - ESKİŞEHİR

Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı
Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı
Vandallar yol güvenliğini sağlayan tepegöz güvenlik aynasını kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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