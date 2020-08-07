VAN Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılar
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VAN Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılar

Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılarVAN'ın Erciş ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin öğretmen ve engelli öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla, atık pet şişelerinden su kapları yaparak, yaban hayvanları...

07.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:55

Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılar

VAN'ın Erciş ilçesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinin öğretmen ve engelli öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla, atık pet şişelerinden su kapları yaparak, yaban hayvanları için doğaya bıraktılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine, Erciş'teki özel bir rehabilitasyon merkezi de destek verdi. Erciş Mavi Umut Rehabilitasyon Merkezi'nin öğretmen ve zihinsel engelli öğrencileri, çevre bilincine dikkat çekmek için park, bahçe ve yolarda buldukları plastik pet şişeleri topladı. 20 öğrenci ve öğretmenler topladıkları pet şişeleri, kesip boyadıktan sonra ip takarak su kaplarına dönüştürdü. Öğrenci ve öğretmenlerin yaptığı su kapları, yaban hayvanlarının ve kuşların su ihtiyacını karşılamaları için park, bahçe ve kırsal bölgelerdeki ağaçlara asıldı.

Okul Sorumlu Müdürü Özkan Bilici, çevre bilinci için benzer çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı sıfır atık projesine biz de rehabilitasyon merkezi olarak destek vermek istedik. Çevreden topladığımız pet şişeleri delip ip bağladık. Daha sonra da öğrencilerimiz petlere renkli bantlar yapıştırdılar. Küçük pet bardakları ağaçlara asarak susuz kalan kuşların gelip burada su içmelerini sağladık. Büyük su kaplarımızı da sahildeki kırsal alanlara bırakıp içine su doldurduk. Amacımız geri dönüşüme kazandırdığımız pet şişeler ile kırsalda susuz kalan kuş ve diğer hayvanların su ihtiyacını karşılamak. Bunun yaparken de bir farkındalık oluşturduk." dedi.

VAN Zihinsel engelli öğrenciler atık petlerden su kapları yapıp, hayvanlar için ağaçlara astılar

Kaynak: DHA

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