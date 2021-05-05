Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
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Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü

Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet farkındalık eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında afet farkındalık eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Hüsrev Paşa Valilik Hüsrev Paşa Toplantı Salonunda yapılan protokol imza törenine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş katıldı. Vali Mehmet Emin Bilmez, afet eğitiminin önemine dikkat çekerek, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının 'Afet Eğitim Yılı' olarak belirlendiğini hatırlatan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, "Üniversite ile yapılan protokolle öğrencilerimiz ve akademik personelimize hem pratik hem de teorik eğitimler vereceğiz. Çünkü afet eğitimi her anlamda hayat kurtarır" dedi. - VAN

Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü
Van YYÜ ve AFAD İl Müdürlüğünden işbirliği protokolü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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