Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Sağlık

Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası Van YYÜ'de temel atma töreni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri (Morfoloji) ve Dekanlık Binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası

Van YYÜ'de temel atma töreni

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri (Morfoloji) ve Dekanlık Binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Van YYÜ'de 14 bin 100 metrekare kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri (Morfoloji) ve Dekanlık Binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin uzun bir süredir özlem duyduğu eğitim binasına kavuşacağını belirtti. Üniversite hastanesinin Van bölgesine hizmet verdiğini anımsatan Vali Bilmez, "Üniversite hastanemiz, iyi bir akademik kadrosu olan ve sadece Van'a değil, bölgeye hizmet eden bir sağlık kuruluşudur. Ancak maalesef öğrencilerimizin eğitim gördürdüğü ortam, hastaneye uzaklığı ve sınıfların yapılış biçimi ciddi bir eksiklikti. Hamdolsun bu eksiklik gideriliyor. Binamızın temeli atılıyor. Mimari açıdan da güzel bir kimlikli bir bina olacaktır. Binayı kentimize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni binanın Tıp Fakültesi çalışmalarını rahatlatacağını dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise Van'daki hastanelerin bütün bölgeye hitap ettiğini hatırlatarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Temeli atılan binanın hayırlı olmasını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Van YYÜ'nün tarihi serüvenini anlatarak, üniversitenin bölgeye katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin bir konuşma yaptığı tören, İl Müftüsü Ömer Keskin okuduğu dua ve kurban kesimiyle devam etti. Tören, Van Valisi Bilmez ve beraberindeki protokolün butona basarak, temele ilk harcı göndermesiyle son buldu.

Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası
Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası
Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası
Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Bakan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Balotelli Metin Oktay Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yeni eğitim binası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 14:45:58. #1.15#

title