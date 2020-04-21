Van YYÜ Senatosundan deprem kampanyasına destek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Elazığ ve Başkale depremleri için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına 20 bin lira bağışta bulundu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senatosu, Elazığ ve Başkale depremleri için Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasına 20 bin lira bağışta bulundu.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, paranın AFAD hesabına yatırıldığını gösteren dekontu Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar'a teslim etti.

Şevli, Elazığ ve Van Başkale'de yaşanan depremlerin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatını normale döndürmek için AFAD ve tüm kurumların seferber olduğunu söyledi.

Van YYÜ Senatosu olarak bu çalışmalara katkı sunmak istediklerini belirten Şevli, "Van YYÜ'nün akademik ve idari personeli ile öğrenciler tarafından oluşturulan yardım ekibiyle ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım paketleri deprem bölgelerine gönderildi. Van İl AFAD Müdüğürlüğü'nden de Elazığ bölgesine 40, Van Başkale bölgesine ise 140 kişilik ekip sevk edilip o bölgelerimize de büyük destek sağlanmış oldu. İnşallah bir daha böyle acılar yaşanmaz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışlayarak katılan Rektör Şevli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye" diyerek başlattığı bu anlamlı kampanyaya da Van YYÜ ailesi olarak yardımlar yapılmaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu kampanyaya yapılan maddi destek ile ilgili de açıklama yapacağız" diye konuştu.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Uçar ise senato üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA