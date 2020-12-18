Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:42
Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Şevli, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Şevli, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün Batımında Çiftçiler", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirlerinin Türkiye ve dünyanın dört bir yanından çektiği fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli ve birinciliğe layık olduğunu belirten Şevli, tüm kareleri çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Akçıl İrem Derici Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Maç Kredi Karar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van YYÜ Rektörü Şevli AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:47:58. #1.14#
title