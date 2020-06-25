Van YYÜ "Mekanda Erişilebilirlik Ödülü"ne layık görüldü
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Van YYÜ "Mekanda Erişilebilirlik Ödülü"ne layık görüldü

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 6 birimiyle 2020 yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü olan "Turuncu Bayrak" almaya hak kazandı.

Van YYÜ
25.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:16

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 6 birimiyle 2020 yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü olan "Turuncu Bayrak" almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla YÖK'ün düzenlediği "Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni", bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

3 kategoride düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreninde Van YYÜ 2020 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü (Turuncu Bayrak) aldı.

Van YYÜ Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün 9 birim adına yaptığı başvuru sonucunda Denizcilik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik fakülteleri ile spor kompleksi ve Şehit Polis Halit Hamuryen Yemekhanesi "Turuncu Bayrak" almaya hak kazındı.

Ödül törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, ödül alan üniversitelerin rektörleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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