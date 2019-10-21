Van YYÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

21.10.2019 11:48

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.



Protokol sonrası açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile yapılan protokol sonucunda özel yetenekli öğrencilerin üniversitelerden daha fazla faydalanmasına katkıda bulunulacağını söyledi. Protokolün temel amacının Van Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda söz konusu üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak olduğu belirten Tevke, "Söz konusu protokol kapsamında özel yetenekli öğrencilerimiz ders dışı zamanlarını daha faydalı geçirmelerine imkan sağlanacaktır. Üniversitemizin katkıları ile bu öğrencilerimizin yetenek türlerine yönelik eğitimler verilecektir. Öğrencilerimiz bu yetenekleri doğrultusunda alacakları eğitimlerle kendilerini daha fazla geliştirme şansına sahip olacaktır. Uyum destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark etme, özel yeteneklerini geliştirme ve proje üretimi/yönetimi olmak üzere beş ayrı programda destek eğitimi sunulacaktır. Öğrencilerin devam ettiği programlar gereği, bilim ve sanat merkezinde farklı disiplinlerde, farklı sayıda öğrenciden oluşan gruplarla eğitim hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda Türkiye'nin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak üzere okul ve kurumların yönetici, öğrenci ile öğretmenlerinde sınai mülkiyet farkındalığını artırmak, bu kurumlarda yürütülen proje ve faaliyetler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerin ve fikri ürünlerin sınai mülkiyet hakları kapsamında korunmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütülmektedir. Bilim ve sanat merkezinde eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin eğitimi patent, faydalı model, marka ve tasarım ve ürün bilinci oluşturulmasına yönelim yapılacak olan faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla üniversitemiz ile işbirliği protokolü imzaladık. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli tarafından imzalan protokol törenine Özel Eğitim (özel yetenekli) ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç ve rektör yardımcıları katıldı. - VAN

Kaynak: İHA