Van YYÜ'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek
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Van YYÜ'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na büyük destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senato üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 141 bin 130 TL bağış yaptı.

23.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:13
Van YYÜ'den

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Senato üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 141 bin 130 TL bağış yaptı.

Van YYÜ Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 141 bin 130 TL bağışta bulunarak katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyayı başlatmasının ardından Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, 1 aylık maaşını bağışlamış ve tüm üniversite personelini de bu anlamlı kampanyaya katılmaya çağırmıştı. Van YYÜ Senatosu da Cumhurbaşkanının kampanyayı başlatması ve Rektör Şevli'nin çağrısının ardından kampanyaya katılarak 141 bin 130 TL bağışta bulundu.

Konuyla ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'da kampanyaya destek amaçlı kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan "VanBurada" adıyla bir platformun kurulduğunu ifade ederek, "Birçok kişi milli dayanışma kampanyasına bağışta bulunmaya devam ediyor. Van YYÜ Senato üyeleri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 141 bin 130,43 TL bağışlayarak katıldılar" dedi.

"Sevinçte, acıda, hüzünde, mutlulukta 83 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz"

Bu süreçte birlik ve dayanışma ruhu ile hareket etme sorumluluğunun çok önemli olduğunu söyleyen Rektör Şevli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek, Rabbimizin yardım ve inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Sevinçte, acıda, hüzünde, mutlulukta 83 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz" diye konuştu.

Şevli, Van YYÜ Senato üyeleri dışında da üniversitedeki akademik ve idari personelin de gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hesabına bireysel olarak bağışta bulunarak gerekse de SMS bağışıyla kampanyaya katıldıklarını dile getirdi. Kampanyaya katılan, destek olan tüm Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senato üyelerine ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailesine teşekkür eden Şevli, "Hepimiz bütünün bir parçasıyız. El ele verirsek biz bize yeteriz Türkiyem" şeklinde konuştu.

Van YYÜ Senatosu'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ülkemizde yaşayan herkes gibi biz de destek vermek istedik. Senato olarak topladığımız parayı kampanya banka hesabına yatırdık. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek inşallah bu salgın sürecini de hep birlikte atlatacağız" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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