: Van yyü'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı

25.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:04

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AK PARTİLİ YAZICI ZEVE ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve beraberindeki Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Tuşba İlçesi Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile birlikte, Van'da 1915'te Ermeniler tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti.

BURADA BÜYÜK BİR İNSANLIK SUÇU İŞLENMİŞ

Burada dua eden ve ardından açıklamalarda bulunan Yazıcı, kadın, erkek ve çocukların Ermeni çeteler tarafından katledildiği mekanlardan birisinde bulunduklarını söyledi. Bu anıtın 1986 yılında yapıldığını belirten Yazıcı, "Burada malesef büyük bir insanlık suçu ve mezalim işlenmiş. 2 bin 500 dolayında Osmanlı vatandaşı burada katledilmiştir. Hatta kimi söylemlere göre burada bulanan bir camiye toplamışlar, camiyi de yakmak, kılıçtan geçirmek suretiyle hunharca katletmişler 1915 yıllarında" diye konuştu.

BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Bu anıta gelip bunları tekrar insanlarla paylaşmak istediklerini belirten Yazıcı şöyle konuştu:

"Ermeniler malesef hem insanlık suçu işlemiş bulunmalarına rağmen dünyanın değişik yerlerinde ve özellikle son olarak Amerika'da kongrede sözüm ona kanun tasarısı geçirtmeyi başarmışlar ve stratejik ortağımız dediğimiz Amerikalılarda daha önceki yıllarda bir ucunu gösterip geri çekerlerdi. Böyle bir araca dönüşmüştü. Bu defa da sözüm ona süreci tamamlamak suretiyle kanun çıkarttı. 'Ermeniler katledilmiş' deme cüretini göstermişlerdir. Bu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Çünkü tarihi olgular tarihi gerçekler parlementoların yapacağı düzenlemelerle yasal tasarruflarla kanıtlanamaz. Bu hayatın akışına aykırıdır. Bu tür tarih olayları tarihçiler ve mekanlarda elde edilen bulgular ortaya koyar. Her defasında bu konuyu gündemine alan devletlere, gruplara, kümelere en üst düzeyden seslenmek suretiyle 'Bu tarihçilerin işidir. Boş işlerle uğraşmayı bırakın' dememize rağmen maalesef bazı ülkeler böyle parlemento düzeyinde tasarruflar ihdas eder olmuşlar. Bunun bizim nezdimizde hiçbir hükmü olmadığı gibi tarih olgular nezdinde de gerçeklikle bağdaşır hiçbir yanı bulunmamaktadır. Bir kez daha burada katledilmiş olanlara ve bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: DHA

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