Van YYÜ'de ücretsiz "uluslararası sertifika" programı VAN (AA) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) uluslararası geçerliliğe sahip, ücretsiz online sertifika programları başlatıldı.

VAN (AA) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (Van YYÜ) uluslararası geçerliliğe sahip, ücretsiz online sertifika programları başlatıldı.

Sertifika programıyla ilgili konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Covid-19 pandemisi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinin verimli şekilde işlemesi için eğitim faaliyetleri, ücretsiz sertifika programları ve çevrimiçi etkinliklerle öğrencilerin bulundukları her noktayı online üniversiteye dönüştürdüklerini kaydetti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime ilk başlayan üniversiteler arasında yer aldıklarını ifade een Şevli, sisteme yüklenen e-ders materyalleri dışında sanal sınıflarda senkron derslerle de öğrencilerin en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için çalıştıklarının altını çizdi.

Üniversite olarak sadece uzaktan eğitim faaliyetlerinde değil, öğrencilerin kişisel gelişimleri ve akademik kariyerlerini de etkin bir şekilde desteklemek için uluslararası geçerliliğe sahip uzaktan eğitim sertifika programlarına başladıklarını vurgulayan Şevli, şunları kaydetti:

"Yazılım, Siber Güvenlik, Dijital Pazarlama, SPSS ile Veri Analizi, Python Veri Analizi, Sosyal Medya Okur Yazarlığı ve Mini MBA gibi onlarca ücretsiz sertifika programıyla öğrencilerimiz bilişim, yeni medya ve akademik alanda formasyonlarını geliştirme fırsatı bulacaklardır. Covid-19 pandemisiyle başlayan uzaktan eğitim sürecinin verimli bir şekilde işlemesi için eğitim faaliyetleri, ücretsiz sertifika programları ve çevrimiçi etkinliklerle öğrencilerimizin bulundukları her noktayı online üniversiteye dönüştürüyoruz. Öğrencilerimiz uluslararası sertifika programına 20 Nisan Pazartesi günü itibariyle Van YYÜ YUZEM adresinden ulaşabileceklerdir. Her kurs 100 öğrenci kapasiteli olup öğrencilerimiz tercih ettikleri kurslarda eğitim alabilecekler ve kursları başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz uluslararası geçerliliğe sahip 'Başarı Sertifikası'na' sahip olabilecekler. Ülkemizin geleceği olan sevgili gençlerimizin evde geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirmeleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA