Van YYÜ'de "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi" semineri

18.10.2019 15:18

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen "Temel Afet Bilinci ve Deprem Eğitimi ile Kan ve Kök Hücre Bağışı Bilgilendirmesi" eğitim seminerleri, üniversitenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde devam ediyor.



Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Van Şube Başkanlığı tarafından organize edilen seminerler, tüm fakülte ve yüksekokullarda her gün sabah ve öğleden sonra yapılıyor. Seminerlerin afetlere karşı hem öğrencileri hem de üniversite personelini bilgilendirme amaçlı yapıldığını ifade eden Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bu eğitim seminerlerinde afet yönetim bilincinin kamu kurumları aracılığıyla toplum geneline, aileye ve bireye aşılanmasını hedeflediklerini söyledi. Selçuk, "Doğusundan batısına kısa aralıklarla doğal afetlerle sarsılan ülkemizde toplumsal yardımlaşma ve dayanışma kültürünün daha da gelişmesi ancak bu çabalar ile mümkün olacaktır" dedi. - VAN

Kaynak: İHA