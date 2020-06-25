Van YYÜ'de Prof. Dr. İşleyici'nin ismi derslikte yaşatılacak
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Van YYÜ'de Prof. Dr. İşleyici'nin ismi derslikte yaşatılacak

Geçtiğimiz mayıs ayında beyin kanaması sonucu vefat eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici'nin ismi, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin talimatıyla Veteriner Fakültesi'ndeki bir dersliğe verildi.

Van YYÜ'de Prof. Dr. İşleyici'nin ismi derslikte yaşatılacak
25.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:25

Geçtiğimiz mayıs ayında beyin kanaması sonucu vefat eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici'nin ismi, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin talimatıyla Veteriner Fakültesi'ndeki bir dersliğe verildi.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Van YYÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür İşleyici'nin ismi, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin talimatıyla görev yaptığı fakültedeki dersliğe verildi. Dersliğin açılışını yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, Prof. Dr. İşleyici'nin ismini yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Özgür Hocamız hem iyi bir akademisyen hem de iyi bir insandı. Özgür Hocamız çok sayıda öğrenci ve akademisyen yetiştirdi. Ben bir kez daha vefat eden değerli hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Soygüder de, isminin dersliğe verilmesiyle bundan sonra gelecek öğrencilerin vefat eden İşleyici'yi tanıyacaklarını belirterek, "Vefat eden kıymetli Özgür Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Merhumun ruhuna okunan Fatiha'nın ardından kurdele kesilirken duygusal anların yaşandığı açılışa İşleyici'nin eşi Fatoş Berna İşleyici ve oğlu Arda İşleyici ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, akademik ve idari personel katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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