Van YYÜ'de organ bağışı standı kuruldu

05.11.2019 10:24

Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce Organ Bağışı Haftası kapsamında Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde stant kuruldu.

Organ bağışı konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla kurulan stantta, vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı, bağışta bulunmak isteyenlerin başvuruları kabul edildi.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Hilmi Demirkıran, Türkiye'de organ nakli bekleyen 30 bine yakın hastanın bulunduğunu söyledi.

Her yıl 2 bin 500 hastanın organ nakli beklerken yaşamını yitirdiğini belirten Demirkıran, şunları kaydetti:

"Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu konudaki ön yargılardan kurtularak gerekiyor. 2018'de beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 174 hastadan yalnızca 598'inin organları bağışlandı. 1598 insanımızın organlarını hastalarımız için değerlendiremedik. Bu etkinliğin, organ bağışıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA