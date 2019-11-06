Van YYÜ'de organ bağışı bilgilendirme semineri

06.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:02

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi personeline, Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme semineri verildi.



Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Hilmi Demirkıran, hastane personeline organ ve doku bağışı hakkında bilgi verdi.



Demirkıran, seminerin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğunu belirterek vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

Bir çok hastanın organ beklerken hayatını kaybettiğini söyleyen Demirkıran, "Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için düzenlediğimiz seminerlerde 'Organ bağışı nedir? Hangi durumlarda organ bağışı yapılır? Organ bağışı kimlere yapılır? Beyin ölümü nedir? Beyin ölümü gerçekleşen hastaların yaşama ihtimali var mı?' gibi konuları anlatarak vatandaşların bilinçlenmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.



Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ise binlerce hastanın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirerek, kampanyaya destek verilmesi çağrısında bulundu.



Organ bağışının hayati önem taşıdığını vurgulayan Kuşan, hastane olarak bu tür etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: AA