Van YYÜ'de mezuniyet töreni Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2019-2020 genel mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) 2019-2020 genel mezuniyet töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılan törene korona Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sadece Van YYÜ yönetimi ve senato üyeleri katıldı, öğrenciler ile velileri de video konferans yöntemiyle töreni takip etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene video konferans yöntemiyle katılan Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, zorlu bir eğitim dönemini bitirip mezun olan öğrencileri kutladı.

Bu yıl ikinci dönemden itibaren Türkiye ve dünyadaki koronavirüs salgınından dolayı hayattaki bir çok şeyin değiştiğini anımsatan Bilmez, şöyle konuştu:

"Van YYÜ, öğrencileriyle bütünleşmiş bir üniversitemizdir. Gençlerimiz hayatını ötelemesin, hayattaki en önemli şey ömür haznenizdir ve hiç bir şeyi geri getirme şansınız yok. Hayata atılmayı da hayatınızı yaşamayı da sorumluluklarınızı yerine getirmeyi de hayallerinizi gerçekleştirmeyi de ötelemeyin. Bu gününüzün, dostlarınızın ve ailenizin kıymetini bilin. Kendinize yön çizmeye çalışın, yaşamınızla sizden sonraki gençlere örnek olmaya çalışın. Bütün hayallerinizin gerçek olmasını diliyorum. Hem iş hem de normal hayata atılmada, aileniz ve toplumla iletişimizde Allah yardımcınız olsun."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitenin 38. yılında çok farklı bir mezuniyet töreni heyecanı yaşadıklarını belirtti.

Sıra dışı bir dönemden geçildiğini, bir yandan olağanüstü koşulları yönetmeye çalışırken bir yandan da hayatı geciktirmeden sorumlulukları yerine getirmeye çabaladıklarını dile getiren Şevli, "Van YYÜ olarak çok kapsamlı bir online mezuniyet töreni gerçekleştiriyoruz. Bu mezuniyet töreni ile siz kıymetli mezunlarımız da tarihte bir ilke imza atmış oluyorsunuz. Yaşanan küresel salgın süresinde işbirliğinin, çözüm odaklı olmanın ve dünyaya sahip çıkmanın ne anlama geldiğini bir kez daha görüyoruz. Siz gençlerimizle birlikte teknolojiyi kullanarak bu yeni dünyayı oluşturma ve yaşatma gücümüzü birlikte geliştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli, bilgiye ve teknolojiye erişimin bu kadar geliştiği bir yüzyılda mezun olan öğrencilerin sahip oldukları donanımla, bilimin ışığında ilerleyeceklerine ve geleceği daha iyi yöneteceklerine inancının tam olduğunu belirtti.

Öğrenciler adına Kader Karakurt'un, veliler adına İlyas Karakurt'un ve Öğrenci Konseyi adına Saliha Değer'in birer konuşma yaptığı mezuniyet töreninde fakülte ve yüksekokul birincilerinin duygularını paylaştığı videolar da gösterildi.

Yaş Kütüğü'ne plaka çakılmasının ardından Van YYÜ Senato Üyeleri öğrenciler adına kep attı.

Kaynak: AA