Van YYÜ'de maaş promosyon anlaşması yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı arasında maaş promosyon sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Vakıflar Bankası Türkiye Anonim Ortaklığı arasında maaş promosyon sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ'nün banka promosyonu ihalesiyle ilgili yürüttüğü sürecin akademik ve idari personelin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandığını anlattı.

Üç yıl 4 aylık bir süreyi kapsayacak ihaleye 8 bankanın katıldığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Şeffaf bir süreçle yürütülen ihalenin komisyon başkanlığını üniversitemiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin yürüttü. Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılan ihalenin açık artırma bölümünde kişi başı en yüksek teklifi, 7 bin lira olarak Türkiye Vakıflar Bankası verdi. 4824 personelin her biri için 7 bin lira promosyon, 15 Ağustos sonrası en geç 2 hafta içerisinde tüm personelin hesaplarına eşit miktarda ve peşin olarak yatırılacak. Banka, personele yönelik hizmetlerini, YYÜ yerleşkesinde açacağı şube üzerinden gerçekleştirecek. Türkiye genelinde yapılan promosyon ihalelerinde güzel bir neticeyle imza atılmasını sağlayan ve süreçte emeği olan herkese teşekkür ederim."

Türkiye Vakıflar Bankası Van Şubesi Müdürü Kerim Mazlum ise YYÜ ile yaptıkları promosyon sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından anlaşmanın protokolü imzalandı.

Törene, YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Genel Sekreter Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Dursun Özdemir ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü Eyüp Ensari Eroğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan