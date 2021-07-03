Van YYÜ'de "gastronomi değerleri toplantısı" yapıldı
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Van YYÜ'de "gastronomi değerleri toplantısı" yapıldı

Van YYÜ'de 'gastronomi değerleri toplantısı' yapıldı
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "gastronomi değerleri toplantısı" yapıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) "gastronomi değerleri toplantısı" yapıldı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Senato Odası'nda Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyelerinin yaptıkları ürünler sunuldu.

Kentin gastronomi değerlerinin ele alındığı toplantıda gül reçeli, güllü Van pastası, gül şurubu ve gül şerbeti, Van kahvaltısı, Van balığının işlenmesi ve diğer ürünlerin gastronomi imajına kazandırılması konuları da ele alındı.

Toplantıda konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van'ın gastronomi ve mutfak alanında oldukça zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

Gastronomi çeşitliliğini ön plana çıkarmak için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne alınacak ilk öğrencilerimizin yetişmesiyle bu ihtiyaca karşılık vermeye çalışacağız. Van mutfak kültürünü araştırarak yemeklerin tespit ve tescillerini, gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz yapacak. Biliyorsunuz DAKA desteğiyle Üniversitemizde İnnoVan Girişimcilik Merkezimiz kuruluyor. Bitme aşamasına geldi. İnşallah sıra GastroVan'da."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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