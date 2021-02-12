Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı sağlık kuruluşlarındaki 800 işçiyi kapsayan TİS imzalandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne bağlı sağlık kuruluşlarındaki 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlandı.

Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİS dolayısıyla üniversite rektörlüğünde imza töreni düzenledi.

Törende, üniversiteye bağlı sağlık kuruluşlarındaki 800 işçiyi kapsayan 26 ay geçerli sözleşme Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

Sendika Genel Başkanı Sert, törendeki konuşmasında, üniversite yönetimine işçiyi önemseyen yaklaşımları dolayısıyla teşekkür etti.

Önceliklerinin üyelerinin ve bütün sağlık, sosyal hizmet çalışanlarının haklarını, kazanımlarını ileriye taşımak, çalışma barışına katkı sunmak olduğunu belirten Sert, sözleşmeyle işçilerin ücret ve sosyal haklarında kazanımlar elde edildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım