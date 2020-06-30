VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ
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VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak...

30.06.2020 13:18 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:25

Van Gölü'nde battığı iddia edilen teknenin bulunması için çalışmalara başlandı(2)

Tekneden yüzerek kurtulup kıyıya çıktığı belirtilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni Akbaş, yine kelepçeli olarak yer göstermesi için Jandarma ekipleri tarafından aramaların yoğun olarak sürdürüldüğü bölgeye getirildi. Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı'na bağlı botla Çarpanak adası çevresinde yer gösteren Akbaş, daha sonra geri götürüldü.

Bu arada, helikopter desteği ile sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, Çarpanak adasının karşı tarafında bulunan iskele ve çevresine ise güvenlik şeridi çekildi. Arama kurtarma çalışmalarının akşam saatlerine kadar sürdürüleceği belirtildi.

VAN YÜZEREK KURTULAN MEDENİ AKBAŞ YER GÖSTERDİ

Kaynak: DHA

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