Van yükümlüler, van gölü'ne dökülen derelerde temizlik yaptı

03.10.2019 16:36

Yükümlüler, Van Gölü'ne dökülen derelerde temizlik yaptı

Van'da, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Van Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında, denetim serbestlikten yararlanan yükümlüler, belediyenin temizlik ekipleriyle birlikte Van Gölü'nü besleyen derelerde temizlik yaptı. Van Gölü'nün sahil bölümünde derelerden toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp araçlarıyla taşındı.

Temizlik kampanyasına katılan yükümlü Zeki Elgaz, cezasının son bir yılını denetimli serbestlikten faydalanarak geçirdiğini belirterek, İnsanın cezaevinde kalmaktansa dışarı çıkıp devlete faydalı işler yapması çok güzel. Çevre temizliği çok önemlidir. Bizler geçmişte bir suç işleyip cezaevine düşmüş olabiliriz. Ama devletimiz bize bu imkanı verip topluma kazandırıyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun dedi.

Yükümlülerin bu çalışması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Kaynak: DHA