Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Van-Yüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrası, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye geçti. Yol çalışmaları devam ettiği sırada meydana gelen ikinci heyelan, Van-Yüksekova karayolunu yeniden ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültü ile meydana gelen heyelan, AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Heyelan sonrası karayolunda yeniden çalışma başlatıldı. - HAKKARİ

Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan
Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:11:42. #1.16#
title