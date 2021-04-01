Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Van-Yüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrası, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye geçti. Yol çalışmaları devam ettiği sırada meydana gelen ikinci heyelan, Van-Yüksekova karayolunu yeniden ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültü ile meydana gelen heyelan, AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Heyelan sonrası karayolunda yeniden çalışma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı