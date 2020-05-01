Van-Yüksekova karayolunda heyelan
01.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:08
Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak karayolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA