Van-Yüksekova karayolunda heyelan

Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Van-Yüksekova karayolu heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak karayolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA