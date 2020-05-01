Van-Yüksekova kara yolu, heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

Van-Yüksekova kara yolu, heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı Van-Yüksekova kara yoluna heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Van-Yüksekova kara yolu, heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Van-Yüksekova kara yoluna heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprak kara yolunu kapattı. Can ve mal kaybının yaşanmazken, kapanan kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA