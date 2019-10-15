15.10.2019 10:27

Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarına yoğun ilgi

81 ilin stant açtığı fuarı 300 bin kişi ziyaret etti

VAN - Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.

Anatoli Grup tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' sona erdi. Expo Fuar ve Kongre Merkezinde 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen fuarı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti. Katılımın yoğun olduğunu ifade eden firma sahipleri, Van'da olmaktan memnun olduklarını ve beklentilerinin üzerinde bir katılımın olduğunu ifade ederken, fuarda her ile ait ürünlerin bulunmasına memnun kaldıklarını dile getiren vatandaşlar ise, bu tür fuarların sürekli düzenlenmesi gerektiğini söylediler.

Fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Anatolia Grup Koordinatörü Özgür Çelik de, 81 ile ait ürünlerin satışa sunulduğu fuarın her kesimi memnun ettiğini ifade ederek, "Van halkı inanılmaz bir şekilde fuara akın etti. Bizim son gün için beklediğimiz sayının yüzde 20 fazlasına ulaştık. Yine 81 ilden gelen yöresel tatlarla Van halkını buluşturduk. Tabi Van halkı da buraya teveccüh gösterdi. Türkiye'de yapılmış yöresel ürün günü etkinlikleri içerisinde Van birinci sıraya oturdu. Bizler de, katılımcılar da Van'dan çok memnun kaldık" dedi.

Fuarı yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiğini dile getiren Çelik, "Bizim hedefimiz 200 bindi. Son kapı girişlerini almadım ama fuarın sonunda kadar 300 bine yaklaştığını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA