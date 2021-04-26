VAN YOLUNDA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ 3 ASKER YARALI
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VAN YOLUNDA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ 3 ASKER YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

HAKKARİ'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

VAN YOLUNDA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ 3 ASKER YARALI
VAN YOLUNDA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ 3 ASKER YARALI
VAN YOLUNDA ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ 3 ASKER YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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