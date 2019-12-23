Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
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Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildiVan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı.

23.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:16

Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van- Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van- Erciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı. Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Van yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
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