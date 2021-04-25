Van ve Muş'ta ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
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Van ve Muş'ta ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Van ve Muş'ta ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB), ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Rektör Polat, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin, siyasi gerekçelere dayanan tarihi bir yalandan ibaret olduğunu aktardı.

Biden'in açıklamasını kınayan ve ülkenin itibarını yok etmek amacına matuf bu siyasi şovun tarih önünde hiçbir değerinin olmadığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Aynı topraklarda kardeşçe yaşadığımız Ermeni vatandaşlarımızın dahi tepkisini çeken art niyetli bu açıklama, Türkiye ile Amerika arasında bir süreden bu yana var olan güvensizlik ortamını daha fazla derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır. Amerika'nın gerçek sahipleri olan yerlileri katletmek hususunda maharet kesbetmiş olanların aziz ecdadımıza söyleyecek sözü olamaz. Hiroşima ve Nagazaki'de yüzbinlerce masumu atom bombasıyla eriten vicdan yoksunlarının adaletten bahsetmeye hakkı olamaz. ABD yönetimince paylaşılan açıklamanın bilimsel açıdan kıymetiharbiyesi bulunmadığı gibi bu sözleri sarf edenler de nezdimizde herhangi bir saygınlığa sahip değildir."

"Ermenilerin katliamlarını görmezden gelenleri kınıyoruz"

VANESOB'dan yapılan açıklamada da dünyayı karıştıran, özellikle Ortadoğu'da huzur bırakmayan ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelemesinin talihsiz bir açıklama olduğu belirtildi.

Ermenilerin 1915'te ayaklanması sonucu Anadolu'da binlerce insanın katledildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bunun en acı örneği Zeve Şehitliği'dir. Burada binlerce insanımız kurşuna dizilerek ve yakılarak katledildi. Bu acı gerçekler tarihin sayfalarındaki yerini korurken Afrika'dan köle getiren ve siyahilere vebalı muamelesi yapan ABD'yi, Rus destekli Ermeni çetelerinin gerçekleştirdiği katliamları görmeye davet ediyoruz. Yıllarca beraber yaşadığı Ermeniler ile ekmeğini, sofrasını ve insanlığını paylaşan insanımız, Ermeni komşuları tarafından akla gelmeyecek yöntem ve işkencelerle katledilmiştir. Tarihin yüz karası olan 1915 olaylarına soykırım diyenlerin, asıl bu utançlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere, Ermenilerin bölgemizde ve Van'da gerçekleştirdikleri katliamı görmezden gelenleri kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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