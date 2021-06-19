Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı
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Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı

Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu, Van ve Mardin'de düzenlenen, bombalı eylem hazırlığındaki toplam 7 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonun detayları ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun duyurduğu, Van ve Mardin'de düzenlenen, bombalı eylem hazırlığındaki toplam 7 kişinin gözaltına alındığı 2 operasyonun detayları ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Soylu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "17 Haziran'da Van'da bir araç durduruldu ve arkadaşlarımız C4 patlayıcı ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı. 18 Haziran'da Mardin Nusaybin'de büyükşehre hareket halindeki bir araçta 1,6 kilogram C4 ele geçirildi" dedi.

VAN'DA 4 KİŞİYE GÖZALTIBakan Soylu'nun duyurduğu operasyonların detayları ortaya çıktı. Buna göre, 17 Haziran'da Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramada; C-4 patlayıcı madde bulunduğu değerlendirilen, hoparlör içine yerleştirilmiş, mıknatıslı bomba düzeneği ile kumandası ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alındı. Polisin araştırmasında, araçtaki şüphelilerden 1'i ile irtibatlı olan ve patlayıcıdan haberi olduğu değerlendirilen 1 kişi daha gözaltına alındı.MARDİN'DE 3 KİŞİ YAKALANDI

Mardin'deki operasyonla ilgili alınan bilgiye göre ise PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Nusaybin ilçesinde bombalı eylem yapılacağına yönelik istihbari bilgiler edinildi. Bunun üzerine eylem hazırlığındaki şüphelilerin içinde bulunduğu araç, 18 Haziran günü saat 23.15'te Midyat yolunda durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi, gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada 1,6 kilogram plastik patlayıcı, 2 fünye, 4 adet 9V pil ile araç altına yerleştirilecek şekilde, üzerine cep telefonu monte edilmiş düzenekten oluşan el yapımı bomba ele geçirildi.


Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı
Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı
Van ve Mardin'de bombalı eylem hazırlığındaki 7 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
İçişleri Bakanı Soylu, 17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik...
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