Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay sınırında 66 kilogram asetik anhidrit, 357 bin 120 uyuşturucu hap, 2 kilo 743 gram eroin, 34 kilo 924 gram metamfetamin, 5 bin 740 paket kaçak sigara ve 11 bin 526 tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.