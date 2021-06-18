Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
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Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay sınırında 66 kilogram asetik anhidrit, 357 bin 120 uyuşturucu hap, 2 kilo 743 gram eroin, 34 kilo 924 gram metamfetamin, 5 bin 740 paket kaçak sigara ve 11 bin 526 tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay sınırında 66 kilogram asetik anhidrit, 357 bin 120 uyuşturucu hap, 2 kilo 743 gram eroin, 34 kilo 924 gram metamfetamin, 5 bin 740 paket kaçak sigara ve 11 bin 526 tıbbi malzeme ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ele geçirilen uyuşturucu madde, kaçak sigara ve tıbbi malzemelerin fotoğraflarına yer verildi.

Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
Van ve Hatay sınırında uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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