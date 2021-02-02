Van ve Hatay hudut hatlarında 15 havalı tüfek ve 15 kilo 660 gram esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 15 havalı tüfek, 15 kilo 660 gram esrar, 430 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 15 havalı tüfek, 15 kilo 660 gram esrar, 430 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "hudut kartalları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz devam ediyor.

Bu kapsamda Van ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde, 15 havalı tüfek, 15 kilo 660 gram esrar, 430 paket sigara ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici