Van ve Hakkari İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van ve Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, Muş'ta 0 ve sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacak.

Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar beklendiğinden çığ, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA