Van ve Hakkari için kar uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Van ve Hakkari için kar uyarısı

24.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:52
Van ve Hakkari için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Hakkari için kar uyarısı yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ve Hakkari için kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgar, batı ve kuzey batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden yer yer saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta - 4, Hakkari'de -3, Bitlis'te -8 derece olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Arto Serdar Ortaç Coşkun Sabah Aslı Tandoğan
Spor Vitor Hugo Fatih Terim Sergen Yalçın Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Van ve Hakkari için kar uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:52:32. #1.15#
title